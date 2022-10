Incendio a Venosa, Vigili del Fuoco salvano 8 famiglie

Spread the love

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, intorno alle 7 di oggi sono intervenuti per incendio che ha interessato un porticato in largo Gerardo Pinto a Venosa. I vigili sono stati allertati da alcuni abitanti della zona, mentre i condomini del fabbricato interessato dall’incendio non si erano accorti di quanto stesse accedendo. La Sala Operativa ha subito inviato sul posto squadre da Palazzo San Gervasio e Melfi ed una dalla sede centrale a supporto con autobotte ed autoscala. All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno subito evacuato il fabbricato letteralmente invaso dal fumo, circa otto famiglie tratte in salvo. Del materiale vario accatastato sotto al porticato, per cause in corso di accertamento, si è incendiato creando grossi danni al porticato. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia Locale e 118. -(basilicata24.it)