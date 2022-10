Como, da domani entrano nel vivo le iniziative della “Settimana di Protezione Civile”

Spread the love

In occasione della quarta edizione della Settimana nazionale di Protezione Civile, che si svolge dal 10 al 16 ottobre, domani, giovedì 13 ottobre, in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, le celebrazioni arriveranno anche a Como e provincia. Le attività che si intraprenderanno, organizzate d’intesa con la Prefettura di Como, saranno ricche di occasioni di confronto e conoscenza, a vantaggio non soltanto del volontariato e di quanti fanno parte del sistema di Protezione Civile locale ma soprattutto dei cittadini, in particolare dei giovani.

Domattina, dalle ore 9 alle ore 11, presso la scuola ISS Da Vinci – Ripamonti, all’interno del progetto dei CPPC (Centro di Promozione di Protezione Civile, di cui la scuola è capofila in provincia), si terrà un dibattito tra studenti, componenti e strutture di protezione civile. Saranno presenti il Prefetto di Como Andrea Polichetti, il Presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca, il sindaco di Blevio Alberto Trabucchi, per Regione Lombardia il funzionario dell’Unità Operativa Protezione Civile Alberto Bruno, l’assessore alla Protezione Civile Michele Cappelletti, il volontariato di Protezione Civile, Areu 118, i Vigili del Fuoco, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e la Polizia Locale Como. Il dibattito sarà moderato da Andrea Bambace, direttore responsabile di Espansione TV. Oltre agli studenti della Ripamonti saranno presenti alcune classi dell’I.T.I.S. Magistri Cumacini di Como e del Liceo Artistico “Melotti” di Cantù.