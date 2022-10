Pescara, l’auto si ribalta e finisce fuori strada: morto il cuoco Alessandro Affettuosa, aveva 22 anni

Spread the love

Incidente mortale la scorsa notte nel Pescarese. E’ successo sulle strade di Loreto Aprutino, in contrada Cartiere. Una Fiat 500 con alla guida un giovane di 22 anni, è finita fuori strada. La vittima è Alessandro Affettuosa, cuoco 22enne di Picciano, paese in provincia di Pescara. Non sarebbe grave invece il passeggero, un giovane di Collecorvino. Non sarebbero coinvolti altri veicoli.

ilmessaggero.it