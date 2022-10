Schianto tra la Mini Cooper e il mezzo agricolo, i Vigili del fuoco estraggono una persona ferita dall’abitacolo

Spread the love

Incidente sabato pomeriggio poco dopo le 15:30 a Bertinoro. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì è intervenuta in via Bagalona nel comune di Bertinoro per un incidente stradale. Lo scontro ha coinvolto una Mini Cooper ed un mezzo agricolo. I pompieri hanno estratto dall’abitacolo una persona riferita in supporto al personale del 118. Sul posto anche la polizia locale di Bertinoro.