Treviso: la casa va a fuoco: padre riesce a portare in salvo moglie incinta e i due figli piccoli

Incendio domenica sera in una casa unifamiliare a Nervesa della Battaglia, nel trevigiano. Scampata alle fiamme una famiglia di quattro persone, tra cui una donna incinta e due bambini di 6 e 4 anni, portati in pronto soccorso a Montebelluna per precauzione. Il padre ha riportato alcune ustioni nel tentativo di arginare le fiamme e portare i familiari in salvo. La casa è stata dichiarata inagibile. Un cortocircuito la possibile causa dell’incendio.

