Alluvione, proseguono con i vigili del fuoco e carabinieri le ricerche Brunella: si cerca sotto le cataste di legname

ANCONA – Proseguono per il 49esimo giorno le ricerche di Brunella Chiù, l’ultima persona dispersa nell’alluvione che il 15 settembre causò 12 vittime accertate, danni ingenti e sfollati. In questi giorni i vigili del fuoco, che coordinano le ricerche della 56enne, stanno lavorando alla pulizia degli argini dei fiumi e dei terreni alluvionati in zona Corinaldo.

Le squadre Gos con i mezzi escavatori stanno lavorando allo smassamento del legname che l’ondata di piena del corso d’acqua esondato ha depositato lungo il suo percorso, sotto il quale potrebbe nascondersi il corpo della povera donna.

