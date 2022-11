Braccio incastrato nello scarico della “turca”: intervengono i vigili del fuoco

Spread the love

Braccio incastrato nello scarico della “turca”: devono intervenire i vigili del fuoco per liberarlo. Incredibile episodio accaduto in una discoteca.

I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare di martello e spaccare buona parte del sanitario “alla turca” per estrarre il braccio che un cittadino peruviano aveva incastrato nello scarico. Una situazione ai limiti dell’incredibile, nata da un motivo altrettando singolare: l’uomo stava cercando di recuperare la capsula di un dente che era finita nello scarico.

L’uomo, un 46enne, ha iniziato a urlare dall’interno di uno dei bagni. Si è poi capito che aveva il braccio incastrato dentro il tubo di scarico e non riusciva a estrarlo. Ha raccontato di essersi messo in quella assurda posizione per recuperare il dente che era finito dentro. Sono stati quindi allertati i vigili del fuoco. I quali hanno dovuto lavorare per ore e sfasciare buona parte del sanitario per permettere all’uomo di tirare fuori il braccio.

Alla fine il braccio è venuto fuori, l’uomo ha dovuto ricorrere alle cure dell’ospedale per sistemare il polso, dopo di che è tornato a casa. E il dente è perso per sempre nei meandri delle fognature.

https://notiziaoggi.it/