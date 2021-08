Oggi è la Giornata internazionale della gioventù. L’impegno dell’Onu e della Chiesa per le nuove generazioni

Spread the love



Onu e Chiesa cattolica per la gioventù. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale dei giovani istituita nel 1999 dalle Nazioni Unite per evidenziare l’importanza della partecipazione delle nuove generazioni per lo sviluppo della società. I giovani sono riconosciuti come il gruppo sociale più mobile. Costituisce, infatti, il 30% dei migranti in tutto il mondo. L’Onu intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani. Come parte integrante dello sviluppo economico e sociale. In collaborazione con i governi e le ong.