Entra in casa della ex e fa una strage: uccide la donna e tutti i presenti, poi si ammazza. La scoperta choc fatta dal padre

Un uomo di 28 anni ha ucciso la sua ex fidanzata e madre dei suoi due figli e ha massacrato la sua famiglia. Uccisi anche la madre, il fratello e un amico che era presente in casa. Andre Sales ha ammazzato tutti i presenti in casa della ex senza pietà e poi si è tolto la vita, lasciando i suoi figli orfani.

La strage di Sales è avvenuta in Maryland, negli Stati Uniti. Il 28enne ha ucciso con arma da fuoco e con un coltello. Darin Mann, un dottore conosciuto nella comunità di La Plata, padre e marito di tre delle cinque persone uccise, ha scoperto quello che è successo rientrando a casa da lavoro. Le vittime, oltre all’omicida, sono la fidanzata Sara Mann di 21 anni, suo fratello Kai Mann (18), la madre Sommaly Mann (48) e Jovon Watson (23), un amico di famiglia.