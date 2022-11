Cosenza, auto contro muretto e il conducente finisce nel fiume: salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Singolare incidente stradale alle prime luci dell’alba a Cosenza verso le 5,30 tra via degli Stadi e viale Magna Grecia, ai confini tra il capoluogo e contrada Andreotta di Castrolibero. Un’auto è sbandata fermandosi su un muretto, mentre il conducente é stato sbalzato dall’abitacolo ed è finito nel letto del fiume da dove è stato recuperato dai vigili del fuoco, consegnato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni; se la caverà per fortuna solo con una grande paura. Fonte: Gazzetta del Sud

