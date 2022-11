Russia, unità elite dell’esercito si rivolta contro comandanti

Spread the love

(Adnkronos) – La 155esima brigata di fanteria della Flotta del Pacifico, una unità di élite delle forze di Mosca, si è rivoltata contro i comandanti che hanno ordinato lo “sconcertante” assalto di mercoledì scorso contro il villaggio ucraino di Pavlivka, a sudovest di Donetsk, con 300 vittime, fra morti – 63 in due giorni- feriti e dispersi in quattro giorni di combattimenti. L’operazione era stata predisposta per assumere il controllo di una strada fondamentale per i rifornimenti. Oltre al comandante dell’unità, viene criticato anche il comandante del Distretto militare orientale, Rustam Muradov.