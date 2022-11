Studente transgender: Valditara, a scuola nessuna discriminazione

Spread the love

(ANSA) – ROMA, 10 NOV – Il ministero dell’Istruzione fa sapere che sosterrà “tutte le opportune verifiche che riterranno di mettere in campo il dirigente scolastico e l’Ufficio Scolastico Regionale, per appurare se si sia in presenza di un caso di discriminazione”. “La scuola – sottolinea il ministro Giuseppe Valditara – è il luogo per eccellenza deputato allo sviluppo e alla realizzazione della persona umana e non può ovviamente ammettere al proprio interno alcuna forma di discriminazione”. intanto Ansa apprende che sabato 12 novembre, al liceo Cavour di Roma, si terrà un’assemblea straordinaria degli studenti “per sensibilizzare sul tema e far sì che non riaccadano più episodi del genere”. (ANSA).