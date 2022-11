Fuga di sostanze chimiche in un’azienda di Gravellona: 23 persone in ospedale

Spread the love

Ventitré persone portate in ospedale – a Verbania, Domodossola e Borgomanero, ma nessuno in gravi condizioni. E’ questo il bilancio della fuga di sostanze chimiche avvenuta nel pomeriggio di oggi (venerdì 11) alla ditta Galvanoplast di Gravellona Toce. Lo stabilimento si trova in via Roma, sulla strada che porta a Casale Corte Cerro (nella provincia del Verbano Cusio Ossola). Secondo quanto ricostruito l’incidente sarebbe imputabile a un errore: era infatti in corso la miscelazione tra sodio bisolfito e probabilmente un altro acido. Qualcosa però è andato storto e la reazione che è scaturita ha provocato la fuoriuscita di un gas nocivo.

