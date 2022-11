Maxi-rissa al funerale, filma i parenti che litigano per l’eredità: preso a calci e pugni, finisce all’ospedale

Spread the love

Il funerale a Macerata finisce in rissa. Tutta colpa di un orologio lasciato in eredità dal defunto e di un partecipante indiscreto, che ha pensato di filmare con il cellulare il litigio di due parenti che si contendevano l’oggetto. Quel video gli è poi costato un’aggressione e il ricovero all’ospedale.

Il funerale si è tenuto giovedì 17 novembre alle 11, nella chiesa di Santa Croce, che si trova in piazza Indipendenza a Macerata. Come riporta “Cronache maceratesi”, all’uscita della bara dopo la funzione, è scoppiato l’alterco. Il defunto, un parrucchiere di 55 anni, aveva lasciato in eredità un orologio (evidentemente prezioso), diventato oggetto di litigio di due parenti.

