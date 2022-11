Infn, donne e ricerca scientifica: via al concorso per le scuole

Spread the love

“Donne e Ricerca in Fisica: tra stereotipi di genere e professioni del futuro” è il titolo del concorso per le scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2022/2023, bandito dall’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CNR-IRPPS Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali. L’obiettivo è sensibilizzare le studentesse e gli studenti sul tema della parità di genere nella ricerca scientifica e fornire un’occasione per approfondire la conoscenza delle opportunità che lo studio della fisica offre. Il concorso è rivolto a studenti e studentesse delle classi III, IV e V degli istituti secondari di II grado. Si può partecipare singolarmente o in gruppi, con la supervisione dell’insegnante, realizzando e presentando un progetto video della durata massima di 5 minuti su alcuni temi legati al rapporto tra le donne e la scienza.

