Milano, albero crolla sulle auto in sosta, panico in strada

La strada è stata immediatamente chiusa al traffico: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a sgomberare marciapiede e carreggiata dal tronco e dai rami, grazie all’ausilio anche di un mezzo dotato di autoscala. Chi ha assistito al crollo dell’albero racconta di aver udito un “boato molto forte”.

La fortuna ha voluto che le auto colpite dal tronco di albero crollato all’improvviso, complice forse il maltempo e le forti piogge del weekend, fossero vuote in quel momento. E che sul marciapiede di via de Amicis non transitasse nessun pedone. Non risultano feriti. Sul posto anche la polizia locale per gestire il traffico. In strada anche i tecnici di Unareti per ripristinare i cavi danneggiati

