VIGILI DEL FUOCO

In data odierna, alle 10.30, in località Ponte d’Assi di Gubbio, un autoarticolato si è rovesciato all’interno del piazzale di una ditta che si occupa di smaltimento materiali ferrosi. Il conducente in piedi all’interno della cabina, ferito lievemente, è stato estratto e stabilizzato dalla squadra VVF di Gubbio e consegnato al 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Branca.