Udine, salvate tre capre a Lauco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Complesso intervento dei Vigili del fuoco che il 7 dicembre, con la squadra del distaccamento e il personale del nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede centrale, hanno impiegato quasi otto ore per portare in salvo tre capre bloccate da 5 giorni a metà delle pareti di roccia sovrastanti la forra del Vinadia, in località Plugna, nel Comune di Lauco.

I Vigili del fuoco si sono recati in cima alle pareti opposte a quelle dove si trovavano gli animali per individuare il punto esatto dal quale eseguire le manovre e, dopo aver lasciato nel punto di vedetta un operatore, si sono portati sulla verticale delle capre dove hanno allestito la manovra di recupero. Due operatori SAF si sono calati lungo la parete per circa 150 metri e, dopo aver realizzato due ancoraggi di sicurezza, hanno imbragato le capre, con speciali imbragature e hanno iniziato il recupero degli animali. Mentre un tecnico “accompagnava” ogni capra i colleghi a monte, utilizzando un argano meccanico (winch), comandati via radio dall’operatore di vedetta, issavano uomo e animale fino a raggiungere una zona sicura.

A causa della conformazione del terreno, le operazioni di soccorso si sono rilevate particolarmente complesse.