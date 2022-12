Video – New York: centinaia di passeggeri salvati dal traghetto in fiamme

Spread the love

Centinaia di passeggeri sul traghetto di Staten Island hanno dovuto indossare giubbotti di salvataggio durante l’evacuazione. La causa era un incendio nella sala macchine.

La nave di 94 metri, utilizzata per il servizio di traghetti di New York tra Manhattan e Staten Island, si è fermata improvvisamente vicino alla Statua della Libertà intorno alle 17:00 (ora locale) di giovedì. Secondo i vigili del fuoco di New York, a bordo c’erano 868 passeggeri e 16 membri dell’equipaggio che sono stati soccorsi e portati a terra da altri traghetti.

Le scene, registrate da numerosi testimoni e postate su internet, sono agghiaccianti: decine di passeggeri in giubbotto di salvataggio si accalcano fitti alle uscite di emergenza.

