Perugia, incendio nella discoteca Lido Tevere. C’è il sospetto del dolo

Un incendio si è sprigionato per cause in corso d’accertamento nella discoteca Lido Tevere di Ponte San Giovanni (Perugia). L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino quando fumo e fiamme sono state notate su due stabili che compongono il locale, neanche troppo vicini l’uno con l’altro. Da qui il sospetto che il rogo possa essere di origine dolosa, vale a dire che qualcuno all’alba abbia appiccato le fiamme. Due punti di innesco, infatti, sono più che sufficienti a far ipotizzare che dietro l’incendio ci sia la mano dall’uomo

Nessuno, questo emerge, è rimasto ferito né intossicato dal rogo della discoteca, che giovedì sera era aperta, ma che alle sei del mattino aveva già chiuso i battenti

