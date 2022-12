Spread the love

Sorridente in tutte le foto. Una colonna portante non solo del distaccamento di Sant’Angelo, ma di tutto il comando provinciale che in lui riconosceva una figura sempre positiva, solare, da cui imparare molto. Ha lasciato profondamente scosse più comunità la morte di Simone Quintini. Quarantasette anni, Quintini, residente a Lodi Vecchio, si è spento alla vigilia di Natale vinto dalla malattia.

ilcittadino.it