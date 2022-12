Scontro frontale tra due tir sulla Monti Lepini: morti entrambi i conducenti

Spread the love

Grave incidente questa mattina lungo la Monti Lepini nel territorio di Priverno, in provincia di Latina. Per cause ancora da accertare, due autoarticolati si sono scontrati frontalmente verso le 8 del mattino. Uno dei due mezzi ha sfondato il guardrail ed è finito fuori strada. Per i conducenti dei due veicoli non c’è stato nulla da fare, sono morti praticamente sul colpo. Sul posto i carabinieri di Terracina, gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa al traffico veicolare, i rilievi sono in corso al fine di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

https://www.fanpage.it/