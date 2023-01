Ferrara, tragedia di Capodanno: muore a 29 anni investito dal treno. Traffico ferroviario in tilt

Spread the love

Ferrara, 1 gennaio 2023 – Tragedia a Capodanno: un ragazzo di 29 anni è morto investito da un treno alla stazione di Ferrara. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un suicidio. Il traffico ferroviario in tilt in direzione Venezia, rallentamenti si ripercuotono anche nel nodo di Bologna con diversi treni in ritardo. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, polizia ferroviaria e vigili del fuoco

ilrestodelcarlino.it