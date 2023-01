Il Brasile si prepara a scoprire l’ultimo segreto di Pelé. Vigili del fuoco e un battaglione d’assalto scorteranno la bara

Spread the love

L’ultimo saluto, l’addio alla leggenda, il tributo al “Rei do futbol” che per decenni ha fatto sognare un Paese intero, ma anche tutto il mondo. La veglia funebre di 24 ore comincerà alle 10 di questa mattina, le 14 in Italia, sul campo del Santos, il Vila Belmiro, mentre domani, dopo il corteo per le strade della città che dovrebbe durare un’ora (la bara su un mezzo scoperto dei vigili del fuoco) si svolgerà il funerale, in forma strettamente privata. È confermato il passaggio davanti alla casa di Dona Celeste, 100 anni, la mamma che ancora non sa della morte del figlio. Pelé sarà sepolto al Memorial Necropóle Ecumenica (600 metri da Vila Belmiro) cimitero verticale, inserito nel Guinness dei Primati per essere il più alto al mondo. Ma per 24 ore la gente potrà rendere l’ultimo omaggio a O Rei, passando, senza fermarsi, davanti alla sua bara aperta, il corpo è stato imbalsamato (trasportato alle 2 di oggi dall’Albert Einstein di San Paolo dov’è morto giovedì, scortato dalla Polizia Militare, tragitto di una settantina di chilometri). Un percorso obbligato che eviterà anche di calpestare l’erba del campo di gioco. Atteso il presidente del Brasile, Lula, dopo la cerimonia d’insediamento avvenuta ieri a Brasilia: sarà il suo primo atto ufficiale. Arriverà il presidente della Fifa, Gianni Infantino, della Conmebol Alejandro Domínguez e ovviamente della Cbf, la federazione brasiliana, Ednaldo Rodrigues. Confermata l’assenza di Neymar per gli impegni con il PSG: aveva provato dopo il Mondiale a visitare Pelé all’ospedale senza però riuscirci.

