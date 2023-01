Immobile divorato dalle fiamme: 43 pompieri in azione a Chiari

Spread the love



È successo tra Chiari e Coccaglio, nel pomeriggio di domenica 1 gennaio. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco.

Ancora non è chiaro cosa sia successo, ma le fiamme hanno squarciato il cielo nel pomeriggio di oggi, domenica 1 gennaio 2023. Un fienile ha preso fuoco tra via per Chiari e via Cattarello, sul confine tra Chiari e Coccaglio. Sul posto numerose squadre dei Vigili del fuoco per domare le fiamme, alte nel cielo, che hanno completamente divorato l’immobile. Le operazioni di spegnimento dureranno sicuramente diverse ore.