Inferno a scuola, bullizzato perché gay: si impicca a 13 anni

Lo hanno trovato morto nella sua cameretta, sabato 7 gennaio. Lucas, 13 anni, un ragazzino dallo sguardo triste, si è impiccato mentre si trovava da solo in casa. “Voglio farla finita”: aveva scritto nel diario che teneva chiuso in un cassetto. Vittima del bullismo, deriso dai compagni a causa di un’omosessualità che non cercava affatto di nascondere, non ha voluto confidare ai genitori la sua pena, né aveva ritenuto di dover comporre il numero nazionale 3020 riservato alle denunce per questo genere odioso di molestie. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nel villaggio di Golbey, nei Vosgi, in cui Lucas si era trasferito un anno fa con la famiglia dalla vicina città di Epinal. Gran parte degli 8 mila abitanti sono sfilati in silenzio, alcuni di loro esibendo un simbolo Lgbt. C’erano fra loro molti compagni della scuola Louis-Armand, un istituto che comprende 700 allievi. “Non avremmo mai potuto immaginare questa tragedia. Giocavamo spesso insieme durante l’intervallo nel cortile della scuola. Sapevo che alcuni fra i più grandi lo prendevano in giro, ma Lucas non ne parlava, non raccontava niente a nessuno. Era sempre silenzioso, chiuso in se stesso. Negli ultimi giorni mi era sembrato particolarmente tranquillo, sembrava che stesse meglio. È terribile pensare che adesso non c’è più, non riesco a credere che sia vero”, ha commentato piangendo Alice, una delle compagne di classe. Nel diario dell’adolescente esaminato dagli inquirenti non ci sono allusioni dirette alle ragioni del suicidio, ma i primi interrogatori dei conoscenti e dei vicini della famiglia hanno confermato l’esistenza di ripetute prese in giro e insulti a carattere omofobo. Il procuratore della repubblica Frédéric Nahon, cui è affidata l’inchiesta, sta cercando di determinare “il contenuto esatto delle ingiurie, la durata nel tempo degli atti di bullismo e le eventuali omissioni da parte di chi …

