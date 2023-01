Incendio nel carcere minorile Beccaria a Milano: intossicati tre agenti

Spread the love

Un materasso ha preso fuoco questa notte in una cella del carcere minorile Beccaria di Milano, tre agenti sono rimasti intossicati nel tentativo di domare le fiamme. Sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi. L’incendio è stato poi domato dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto con 4 mezzi.

Il carcere minorile milanese era già stato al centro delle polemiche sulla sicurezza dopo l’evasione di 7 ragazzi il giorno di Natale. I detenuti erano stati catturati nel giro di pochi giorni, ma si accese un faro sulle condizioni del carcere e sui lavori di ristrutturazione che durano da più di dieci anni.

