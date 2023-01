Allarme acqua contaminata da escherichia coli: chiusi 30 chilometri di spiaggia lungo la costa emiliano-romagnola

Spread the love

RAVENNA. Lungo la costa emiliano-romagnola è scattato il divieto di balneazione per 28 spiagge, circa 30 chilometri di costa, perché dopo gli esami condotti dall’Arpae, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale sono stati trovati livelli anomali di escherichia coli.

In 28 casi infatti le concentrazioni del batterio erano sopra i livelli di guardia. La situazione infatti deve essere monitorata da vicino visto che l’escherichia coli può provocare crampi addominali ma anche nausea e vomito, senza contare il fatto che potrebbero esserci delle complicazioni anche gravi.

Per l’appunto le analisi hanno evidenziato il superamento dei limiti normativi in 28 di questi punti, e per tale ragione si è reso necessario un divieto temporaneo della balneazione, in attesa del rientro alla normalità dei parametri previsti dalle norme.

In particolare i divieti riguardano un tratto nel comune di Goro, il tratto di Pinarella di Cervia e 26 tratti in provincia di Rimini (nei comuni di Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica)

