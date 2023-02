ROMA: al via il piano delle opere per il Giubileo 2025

Spread the love

GIORGIO G. BOTTARI

Il Dpcm relativo alle opere per Roma 2025, approvato a dicembre da Giorgia Meloni è stato illustrato lo scorso gennaio dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che è anche commissario straordinario per il Giubileo, e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima della presentazione del decreto il primo cittadino dell’Urbe era stato ricevuto in udienza da Papa Francesco.

Il valore totale delle opere sfiorerà i 4 miliardi di euro, ha spiegato il sindaco Gualtieri, di qui circa la metà direttamente finanziato dal Dpcm, e il resto relativo al “progetto Caput Mundi” e ad altre forme di finanziamento. Roma si prepara così ad accogliere al meglio decine di milioni di pellegrini, e ad essere più accessibile, sostenibile e inclusiva, “in coerenza col messaggio di speranza, fraternità universale e fiducia che Papa Francesco ha voluto porre al centro del Giubileo”.

Per il Giubileo del 2025 sono previsti 87 interventi relativi a riqualificazione e valorizzazione, accessibilità e mobilità, accoglienza e partecipazione e ambiente e territorio.

Tutti cantieri dovranno essere completati in meno di 2 anni; riuscirà Roma a rispettare il serrato calendario di lavori previsto per il Giubileo 2025? Una vera corsa contro il tempo che tutti ci auguriamo possa essere vinta!