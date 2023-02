Tragico incidente in A1, muore un automobilista nello scontro con due camion

Spread the love

Firenze, 2 febbraio 2022 – Incidente mortale in serata nel tratto fiorentino dell’A1 tra Villa Costanza e l’uscita Firenze Scandicci. Nel tragico scontro sono stati coinvolti due mezzi pesanti ed un’autovettura.

Un uomo che si trovava nell’autovettura è stato preso in carico dal personale sanitario, ma il medico ne ha purtroppo constatato il decesso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro.

In seguito all’incidente, avvenuto intorno alle 22.30, il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, è stato chiuso, come si legge sul sito di Autostrade per l’Italia.

LA NAZIONE