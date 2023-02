Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella mattina del 6 febbraio a Tolentino, località lago delle Grazie, per recuperare un cormorano e uno svasso intrappolati in un pozzo, profondo circa 13 metri, di un vano turbine della centrale idroelettrica. La squadra giunta sul posto ha recuperato i volatili in buone condizioni e li ha affidati alla polizia provinciale di Tolentino.