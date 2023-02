San Bonifacio; intervento dei vigili del fuoco nella notte per incendio autovettura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 03.00 di questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti a San Bonifacio, in via Ambrosini, per un incendio autovettura, ad andare a fuoco una Jaguar parcheggiata. I pompieri partiti da Caldiero, con un mezzo e 5 uomini, giunti sul posto hanno operato utilizzando del liquido schiumogeno per spegnere le fiamme che avevano interessato parte del mezzo.

L’intervento si è concluso alle ore 04.00.

Sul posto carabinieri della locale stazione per le indagini.