Addestramento neve-ghiaccio per il personale SAF organizzato dalla Direzione Regionale Lombardia

VIGILI DEL FUOCO

È terminata la quarta giornata di addestramento organizzato dalla Direzione Lombardia rivolto alle 45 unità di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) con competenze neve-ghiaccio. Il mantenimento della specialità si è svolto presso il Passo del Tonale, con temperature di -14°C ad altitudini prossime ai 3000 metri sul livello del mare.

L’esercitazione è stata utile non solo per testare le attrezzature SAF in dotazione in condizioni estreme ma anche per valutare le caratteristiche della motoslitta di ultima generazione in uso al comando di Sondrio e del nuovissimo Quod cingolato del comando di Brescia. Quest’ultimo mezzo, a differenza della motoslitta, si è rivelato molto più performante in situazioni di neve fresca.