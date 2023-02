Sanremo, a Blanco 5 minuti di follia costano una denuncia

Spread the love

Quei pochi attimi di follia sul palco, se da un lato sono valsi a regalare un’impennata di share e anche le prime pagine dei giornali, dall’altra, però, sono costati una denuncia per danneggiamento. La Procura di Imperia, infatti, ha aperto un fascicolo per far luce sul fuori programma di Blanco, durante la prima serata del 73/o festival di Sanremo, quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. – ANSA