Prevenzione e contrasto alla povertà educativa. Un’emergenza dimenticata

Spread the love

La missione educativa di una società intreccia scuole e territorio. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) ha raccolto storie di connessioni mirate a contrastare la povertà educativa. L’indagine di Francesca Bilotta e Claudia Mandrile si dipana come un racconto corale. Un mosaico di testimonianze concrete e alleanze significative nel contrasto alle disuguaglianze educative. Le Nazioni Unite hanno da poco celebrato la Giornata internazionale dell’educazione. L’Onu ha evidenziato il ruolo chiave dell’educazione nel promuovere la pace. L’ASviS, da parte sua, ha presentato le iniziative in materia di educazione allo sviluppo sostenibile.

interris