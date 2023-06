San Benedetto, la lavastoviglie prende fuoco nella notte: il gatto eroe sveglia i padroni e salva tutta la famiglia

Spread the love

SAN BENEDETTO – Una lavastoviglie che prende fuoco nel cuore della notte mentre tutti dormono. Tutti tranne un componente della famiglia: il gatto. E proprio il felino di casa ha evitato che l’incendio avesse conseguenze molto più gravi.

La storia a lieto fine è avvenuta a San Benedetto, quartiere Marina di Sotto, precisamente al quarto piano di una palazzina in via del Tiziano. Poco dopo l’una del mattino, infatti, la lavastoviglie, forse a causa di un cortocircuito, ha iniziato a dare problemi. Nessuno se ne è accorto però perché tutti i tre componenti della famiglia stavano dormendo. Così, quando dall’elettrodomestico è iniziato a uscire il fumo nessuno se ne è reso conto, così come quando dallo sportello si sono viste le prime fiamme. In casa però c’era un quarto componente del nucleo familiare: il gatto che, si sa, è animale notturno e durante una delle sue tante “ronde” tra le stanze di casa si è accorto di quello che stava accadendo.

corriere adriatico