Disastro in Ohio dopo il deragliamento del treno merci che trasportava sostanze tossiche, la bestia nera è il cloruro di vinile. I rischi per la salute

Pittsburgh – Finora le autorità non hanno parlato di “disastro ambientale” in Ohio. Ma i rischi per la salute delle persone, dopo il deragliamento del treno merci che trasportava sostanze tossiche, stando agli esperti potrebbero essere altissimi.

Lo scorso 3 febbraio a East Palestine, villaggio di meno di 5mila abitanti al confine con la Pennsylvania, un convoglio con oltre 50 vagoni è uscito dai binari, prendendo fuoco. Circa 11 di quei vagoni, secondo la lista pubblicata dalla compagnia ferroviaria Norfolk Southern, trasportavano composti pericolosi, tra cui il butil acrilato, il benzene, l’etilesil acrilato e soprattutto il cloruro di vinile, che desta le maggiori preoccupazioni.

Dopo il deragliamento, parte del treno è stato avvolto dalle fiamme e le alte temperature raggiunte hanno fatto temere un’esplosione. Per scongiurarla si è deciso di procedere al “rilascio controllato” nell’aria di cloruro di vinile, che è stato via via bruciato. La nube nera immortalata nelle ore successive l’incidente era frutto proprio della combustione di questo gas tossico.