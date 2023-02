Catania, due escursionisti soccorsi sull’Etna dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 20 febbraio, due escursionisti sono stati soccorsi dall’elicottero dei Vigili del Fuoco “Drago 146″deil Reparto volo di Catania.

Le due persone sono state recuperate a 2000 metri in un canalone lungo la Valle del Bove.

I due malcapitati sono stati tratti in salvo con l’ausilio del verricello dagli elisoccorritori. Uno dei due presentava un problema alla gamba destra e è stato portato all’ospedale Cannizzaro per gli opportuni accertamenti sanitari.