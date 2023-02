Trieste, brucia un magazzino dismesso nel comprensorio del Porto vecchio

Spread the love

VIGILI DELFUOCO

Alle ore 21.30 del 20 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti con 2 squadre, una della sede centrale e una del distaccamento di Opicina, supportate da un mezzo polisoccorso, un’autobotte e un’autoscala per l’incendio di un magazzino dismesso nel comprensorio del Porto vecchio. Per spegnere le fiamme, che hanno coinvolto anche il tetto della struttura, i Vigili del fuoco hanno operato anche dall’alto con l’autoscala.

Le prime operazioni di spegnimento sono terminate dopo circa 3 ore e mezza di lavoro; sono poi iniziate la bonifica e la messa in sicurezza per le quali è rimasta sul posto una sola squadra. In fase di accertamento le cause dell’incendio.