Incendiata una baracca nel parco di Lura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente ieri sera alle 22 in via Grigna comune Cermenate per incendio di una baracca nel parco Lura. Non si segnalano feriti. In posto due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento

20/2 – Intervento questa mattina in Como via Torno per ribaltamento di una vettura si è con rottura la tubatura del gas metano ddi un’abitazione. . I Viggili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. Si segnala una persona ferita