Bomba Avezzano, ordigno fatto brillare nella cava, fine operazioni

Spread the love

Bomba d’aereo americana da 1000 libbre esplosa alle 15:53

ANSA) – AVEZZANO, 26 FEB – Alle 12:23 l’ordigno, disinnescato e al sicuro, è uscito dal territorio del Comune di AvezzanO. La colonna si sta ora dirigendo verso la cava di Massa d’Albe.

Dal municipio di Avezzano il suono della sirena per due volte – quella stessa sirena che ogni giorno scandisce il tempo in città, alle 12:00, per ricordare la pausa pranzo dei braccianti del Fucino – ha dato il via alle operazioni di rientro dei cittadini nelle loro abitazioni. (ANSA).