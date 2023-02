Fiamme nel bosco di Gmund in Alto Adige: la paura cresce mentre i Vigili del Fuoco lottano per domare l’incendio

Spread the love

Da poco prima delle 10 della mattina di oggi, domenica 26 febbraio, l’Alto Adige si trova a fare i conti con un altro incendio boschivo, purtroppo non un caso isolato in questa stagione in cui il rischio incendi è sempre elevato.

Le fiamme si sono alzate nel bosco di Gmund, richiamando sul posto numerose squadre dei Vigili del Fuoco, tra cui quelle di Ora, pronte ad affrontare l’emergenza e domare il rogo. La colonna di fumo è ben visibile a distanza e l’incendio si trova anche pericolosamente vicino ad alcuni edifici, aumentando l’allarme.

La situazione è particolarmente complicata a causa del forte vento che sta alimentando le fiamme, rendendo tutt’altro che semplice lo spegnimento dell’incendio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate a fare il possibile per limitare i danni e circoscrivere il rogo, ma la situazione resta critica.

