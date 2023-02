Spread the love

L’hanno attirata nel parco forse con una scusa e poi l’hanno aggredita a pugni in testa e al volto e a colpi di forbici, lasciandola sanguinante sull’erba. È successo nel pomeriggio ad una tredicenne. Le due responsabili dell’aggressione sono coetanee e compagne di classe. Chissà cosa è passato nelle loro teste per decidere forse di punire l’amica, provocandole ferite gravi ma fortunatamente non mortali.

leggo.it