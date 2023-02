L’ultimo omaggio a Costanzo, i solenni funerali a Roma

Spread the love

ANSA – E’ l’ultimo saluto della primogenita Camilla al padre Maurizio Costanzo durante la cerimonia funebre nella chiesa degli Artisti che si è conclusa con la lettura della Preghiera degli Artisti, da parte di Gerry Scotti.

“Papino” lo chiama la figlia che racconta della “ondata di amore che ci ha sommersi è merito di quello che hai dato a tante persone. Non hai avuto tre figli ma molti di più”. Per tutti loro “sei stato padre e maestro di vita. Hai incoraggiato, spronato, costruito talenti”. “A noi figli lasci un’eredità importante” sottolinea ancora Camilla che ricorda “l’umiltà” che lo contraddistingueva: “non ti saresti aspettato questa grande manifestazione di affetto. Avresti detto: ti rendi contro? E’ per me?”.

Tra i primi ad arrivare Alessandra Celentano, Kledi, Roberto Giacobbo, Eleonora Daniele e Dado. Paolo Sorrentino, Gerry Scotti, Emanuele Filiberto di Savoia, Fiorella Mannoia, Valerio Scanu, Massimo Lopez a Tullio Solenghi, Pio e Amedeo: sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che stanno entrando nella Chiesa degli Artisti.

Tanti applausi, e grida “bravo’, ‘grazie’ hanno accolto l’arrivo del carro funebre con il feretro di Maurizio Costanzo a Piazza del Popolo per i funerali del giornalista alla Chiesa degli artisti. Poco dopo, completo e occhiali neri, è arrivata, passando dall’ingresso principale anche la vedova del giornalista, Maria de Filippi. Anche per lei tanti applausi dalla folla che può seguire le esequie, iniziate un quarto d’ora prima del previsto dal maxischermo.