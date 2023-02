Dona polmone al figlio: ‘Non ho parole per l’emozione che provo’

Spread the love

“Quando i medici mi hanno chiesto se fossi d’accordo, ho risposto subito: sono pronto.

ANSA – Quel giorno ero senza parole: è stato il giorno più importante della mia vita perché avrei potuto salvare mio figlio. Ora dopo il trapianto ho visto che gioca, che potrà andare a scuola e potrà avere una vita come tutti gli altri: non ci sono parole per l’emozione che sto provando”

Così il padre di 34 anni di un bimbo ha raccontato per la prima volta alla stampa, stamattina all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, l’esperienza del trapianto da lui al figlio di 5 anni di parte del suo polmone, prima operazione di questo tipo in Italia, eseguita lo scorso 17 gennaio a Bergamo dall’équipe del dottor Michele Colledan.