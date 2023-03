Pullman si schianta sull’Autofiori a Pietra Ligure: feriti autista e cinque bambini in gita scolastica

Spread the love

Avrebbe potuto finire in tragedia l’incidente avvenuto questa mattina sull’Autostrada dei Fiori tra Pietra Ligure e Borghetto, coinvolto un pullman che stava trasportando una scolaresca di bambini delle elementari di Imperia in gita a Limone. L’autista è stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del veicolo, ma per fortuna una maestra, accortasi di quello che stava succedendo, ha preso il volante e sterzando ha impedito al pullman che procedeva in direzione Savona, di schiantarsi contro il guard rail e quindi volare giù dal viadotto. Il veicolo, invece, ha invaso la carreggiata opposta verso Ventimiglia (dove in quel momento non arrivavano auto) ed è andato a sbattere contro il muro.

Il bilancio dell’incidente è di sei feriti: l’autista e cinque bambini che sono stati trasportati all’ospedale Santa Corona in codice giallo. Gli altri bambini, intanto, sono stati accolti dal Comune di Pietra al Palazzetto dello Sport, in attesa dell’arrivo dei genitori.

IL SECOLO XIX