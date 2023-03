Doppio incidente a Latina, i Vigili del fuoco estraggono gli occupanti

Spread the love

Nella notte appena trascorsa, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto a seguito segnalazioni giunte al NUE112 in due distinti incidenti stradali entrambi nel Capoluogo.

Il primo, in ordine di tempo, poco dopo le 23 di ieri sera in via Piave dove la squadra territoriale Vigili del fuoco della sede Centrale constatava la presenza di due autovetture, una Riat 500 ed una Renault 4 ribaltata, incidentate per cause di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

L’intervento del nostro personale si è reso necessario per estrarre, dalla Renault, un uomo di 56 anni residente a Cisterna di Latina per poi essere preso in consegna dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Nel contempo entrambi i mezzi venivano messi in sicurezza. Sul posto i carabinieri.

Il secondo incidente, poco prima delle 7 di questa mattina dove, nella rotatoria di viale Le Corbusier sotto la Pontina, il personale dei Vigili del fuoco della sede Centrale constava la presenza di una Smart ribaltata, per cause in fase di accertamento.

Anche in questo caso il nostro intervento si è reso necessario per estrarre, dall’abitacolo, un ragazzo 20enne di Latina ferito e consegnato ai sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale.

ilcaffe.it