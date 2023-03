Tumore all’esofago, nuova cura contro le lesioni precancerose al Gemelli di Roma

Spread the love

Per la prima volta in Italia è stata effettuata una crioablazione endoscopica per rimuovere le lesioni precancerose dell’esofago – una condizione nota come “esofago di Barrett” – secondo quanto riferisce una nota diffusa dal Policlinico Gemelli di Roma.

Fino a un adulto su 5 tra la popolazione generale è affetto da esofago di Barrett: si verifica quando gli acidi e gli enzimi gastrici rifluiscono nell’esofago. Con il tempo, la lesione cronica dovuta al reflusso di acido provoca l’alterazione delle cellule esofagee.

