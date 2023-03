Rimini. S’incendia un deposito in via Popilia: l’intervento dei pompieri nella notte

Spread the love

I Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti per incendio deposito destinato al rimessaggio privato sito in via Popilia Rimini nella serata del 20 marzo alle 23,11. Ricevute diverse segnalazioni sull’entità delle fiamme avvistate, sono intervenute immediatamente 2 autopompe serbatoio e 1 Autobotte da Rimini, per un totale di 12 uomini.

Le squadre sul posto provvedevano allo spegnimento ,utilizzando liquido schiumogeno, e alla messa in sicurezza dei locali, allontanando dagli stessi alcune bombole (bottiglie) di GPL e una di Acetilene.

rimininotizie.net