VIDEO – 4 vigili del fuoco feriti dopo il crollo durante l’incendio di una casa a Jeffrey Manor

Spread the love

Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti martedì mattina in un incendio in un condominio nel quartiere di Jeffrey Manor nel Far South Side.

Verso le 5 del mattino, i vigili del fuoco sono stati chiamati al blocco 2200 di East 100th Street. I vigili del fuoco e tutti i membri della famiglia sono stati rintracciati e la scena è stata messa in sicurezza.

Quattro vigili del fuoco sono stati portati negli ospedali locali e una persona ha rifiutato le cure mediche

vIDEO –